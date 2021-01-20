2021 год для самарских застройщиков стартовал с переписывания ценников на жилье в новостройках

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Рост цен на жилье в регионе уже стартовал. В среднем, по оценкам участников рынка, себестоимость кв. м в монолитных домах подорожала на 3-3,5 тыс. рублей, что привело к росту цен для покупателей — пока в среднем на 5% по сравнению с декабрем. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 18 января 2021 года.



Опрошенные газетой строители отмечают, что ключевая причина увеличения стоимости новостроек — резкий рост себестоимости строительства, вызванный декабрьским подорожанием металла. «Все будут повышать цены, куда деваться, если металл подорожал на 50% едва ли не в одночасье? Каким именно окажется это подорожание, пока сложно сказать, на разных объектах оно может варьироваться в пределах 2-5%. Также повысились цены на энергоносители, ГСМ, соответственно, выросли и транспортные издержки», — рассказал финансовый директор ГК «Град» Александр Банников.



Повышать цены планируют ГК «Град», «Финстрой», «Новое время». В компании «Альянс» уточнили, что в декабре цены на жилье компания уже корректировала, но, видимо, придется это делать вновь, пишет СО ОНЛАЙН.



В среднем планируется увеличение стоимости на 5-7%. «Но это зависит еще от самих домов и конструкций зданий. В каких-то домах больше металла, в каких-то меньше. Кирпичный дом требует меньше металла, а железобетонные и монолитные дома больше повысятся в цене», — рассказывает председатель совета директоров ГК «Финстрой» Николай Коньков.