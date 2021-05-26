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Жители Чапаевска проходят вакцинацию и диспансеризацию в мобильном комплексе

26 мая 2021 09:43
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Жители Чапаевска проходят вакцинацию и диспансеризацию в мобильном комплексе

В Чапаевске прошли мероприятия с использованием мобильного комплекса. Это диспансеризация и вакцинация от новой коронавирусной инфекции жителей города. Диспансеризацию в понедельник, 24 мая, прошли около 40 человек.

В этот день вакцинацию прошли сотрудники Чапаевского управления архитектуры. Среди них — Галина Веляева, рассказывает, что  пандемия научила ответственно относиться к своему здоровью. Этот жизненный урок привел на вакцинацию.

«Я не хочу болеть, я хочу путешествовать. Боюсь заразить своих родных и близких, которым 60 и 65 плюс», — отметила жительница Чапаевска.

Кроме того, на вакцинацию приходили все желающие жители города старше 18 лет. Информацию о месте проведения вакцинации заранее разместили в городе, чтобы дать возможность жителям выбрать время и сделать прививку от COVID-19.

«Процесс вакцинации у нас организован разными способами – жители могут сделать прививку в стационарных пунктах, которые располагаются на территории наших терапевтических поликлинических отделений. Есть возможность обратиться в ночной прививочный пункт, который находится на базе приемного покоя Чапаевской городской центральной больницы. Также вакцинацию можно пройти в мобильном комплексе, график перемещения которого разработан и доводится до наших жителей. Все возможности для проведения вакцинации у нас есть, и пациенты сами выбирают, как и куда им удобно обратиться. Мы надеемся, что горожане активнее начнут делать прививки от новой коронавирусной инфекции, чтобы обезопасить себя и близких», — рассказал  главный врач Чапаевской городской центральной больницы Николай Юрицин.

Вакцинация в Чапаевске продолжается, привито около 23% взрослого населения.

Теги: вакцина вакцинация коронавирус прививка

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