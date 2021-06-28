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Жителей Самарской области предупреждают о сайтах-двойниках, посвященных коронавирусу

28 июня 2021 11:22
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Жителей Самарской области предупреждают о сайтах-двойниках, посвященных коронавирусу

В интернете начали появляться сайты, дублирующие официальный портал стопкоронавирус.рф. Мошенники повторяют символику официального сайта, но называются иначе - https://coronavirus-stop.ru/, https://stopcoronavirus-rf.ru/

Стоит напомнить, что официальная информация о коронавирусе публикуется только на сайте стопкоронавирус.рф https://стопкоронавирус.рф/news/20210624-1030.html  (кликабельная короткая ссылка https://bit.ly/3gSsOt6) и прежде всего это информационный и просветительский ресурс. Через него нельзя вызвать врача или передать сведения о здоровье, записаться на прием в государственные ведомства или получить другие услуги.

В интервью ТАСС генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала: «Эти ресурсы используют официальную символику и айдентику сайта, но называются чуть иначе. Мы непременно направим обращения в Роскомнадзор. А россиян и СМИ призываем доверять только такому адресу: стопкоронавирус.рф».

Опубликованная на сайтах-двойниках информация не является проверенной и официальной.

По состоянию на 27 июня в Самарской области выявлено более 67 тысяч случаев. 64 тысячи человек выздоровели, но больше 2 тысяч граждан умерли. В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Берегите себя и своих близких! Используйте маски, перчатки и вакцинируйтесь. 

Фото: Pixabay.com

 

Теги: интернет коронавирус сайты-двойники

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