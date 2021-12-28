Жителей региона приглашают пройти вакцинацию от COVID-19

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники.
Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты:
В больнице № 4 по адресу: ул. Челюскинцев, 1
88469753070
На базе больницы № 10. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения (ул. Медицинская, 8), после 20.00 — в травматологическом пункте (ул. Медицинская, 4)
89277461440
В больнице № 6 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в поликлиническом отделении № 2 (ул. Аэродромная, 71) с 20.00 до 8.00 — в поликлиническом отделении № 1 (ул. Советской Армии, 56).
88462079714
В Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу: Автозаводское шоссе, 5
88482790451, 89276542450
Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:
В Тольятти в поликлинике № 3 (ул. Татищева, 24) прививочный пункт работает до 24.00
88482581307
В Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: ул. Ленина, 61
88466122348
В Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу: ул. Ленина, 104
88463930447
В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, ул. Победы, 68
88466433741
В Кинеле в поликлинике по адресу: г. Кинель, ул. Светлая, 12, 2 этаж, кабинет 25
89277879321
В Красноярском районе на базе приемного покоя ЦРБ по адресу: с. Красный Яр, ул. Больничная, 44
88465721448