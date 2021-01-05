Заболевший COVID-19 губернатор Ульяновской области рассказал о своем состоянии

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, у которого выявили коронавирус, во вторник, 5 января, рассказал, что был в реанимации, но в настоящее время чувствует себя лучше, передают "Известия".

«Чувствую себя гораздо лучше благодаря нашим врачам. И не перестану говорить слова благодарности в адрес медработников. Была и реанимация с аппаратом ИВЛ, и лежание на животе по 22 часа... Сейчас самое страшное позади», ― написал он на своей странице в Instagram.

Также глава региона сообщил, что теперь его ждут дыхательная гимнастика и другие предписания, чтобы «научиться заново нормально дышать».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов/"Известия"