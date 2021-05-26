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За сутки в Самарской области коронавирусом заболели 74 человека

26 мая 2021 13:18
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За сутки в Самарской области коронавирусом заболели 74 человека

В Самарской области шестой день идет снижение суточного числа заражений коронавирусной инфекцией. Согласно данным, которые во вторник, 25 мая, предоставил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением Covid-19, за 24 часа в регионе выявлено 74 заражения.

Это минимальное значение с августа 2020 года. Накануне в Самарской области был зафиксирован 78 случаев, а днем ранее - 81. За все время коронавирусом в регионе заразились 64 376 человек.

На фоне снижения числа заражений, ситуация со смертельными исходами остается пугающе-стабильной. В области уже 16 дней ежедневно умирает по 15 зараженных, а череда смертей среди коронавирусных больных безостановочно длится уже 65 дней. С начала пандемии в регионе скончались 1 872 пациента с Covid-19. В России за сутки выявлено 8 373 пациента с Covid-19. За все время количество случаев заболевания достигло 5 026 168. За 24 часа скончались 406 человек. Общее число летальных исходов увеличилось до 119 600, пишет КТВ-Луч.

фото: pixabay

 

Теги: заболеваемость коронавирус смертность

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