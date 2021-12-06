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Виктор Кудряшов провел заседание регионального оперативного штаба

6 декабря 2021 22:08
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Одобрено увеличение заполняемости театров и кинозалов.

В понедельник, 6 декабря, Виктор Кудряшов провел заседание регионального оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции.

Эпидобстановку в регионе характеризует некоторое снижение ежедневной статистики случаев коронавируса. На 6 декабря лабораторно подтверждены 865 случаев заболевания. По-прежнему большую долю прироста заболевших дает Самара. За 48-ю неделю, по информации руководителя управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, был зафиксирован 6241 случай, что на 20% меньше в сравнении с неделей ранее.

Показатели заболеваемости по возрасту на 100 тысяч населения уменьшились в большинстве возрастных групп.

Продолжается позитивный тренд на снижение заболеваемости в профессиональных группах после периода нерабочих дней, однако в сравнении показателей на 100 тысяч населения высокие позиции также остаются среди работников сферы услуг. Обязательным остается сохранение жесткого контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

Охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в среднем за 7 дней составил 478,3 при нормативе 300, установленном на федеральном уровне. За прошедшую неделю обследовано почти 102 тысячи жителей.  Это на 4% больше, чем за предыдущие семь дней. При этом руководитель ведомства отметила тревожный факт: было выявлено почти 11% бессимптомных носителей инфекции, это наибольший показатель за несколько месяцев.

«Уровень заболеваемости остается высоким. В значительной степени это связано с объемом тестирования. Мы делаем примерно в 2 раза больше тестов на 100 тысяч населения, чем, например, в Ульяновской области, почти на 80% больше, чем в Нижегородской области, и являемся по этому показателю абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе. По требованию Роспотребнадзора сейчас приступаем к тестированию бессимптомных граждан, которые контактировали с зараженными людьми, для чего будут выделены дополнительные средства из регионального бюджета. Эти расходы необходимы, чтобы исключить случаи заражения через контактных лиц», — отметил председатель областного Правительства.

Внебольничная пневмония выявлена у 1466 человек, это на 21,6% меньше, чем за предыдущую неделю. ОРВИ заболело на 14,4% больше жителей региона (18601 человек), чем на прошлой неделе. Учитывая сезонный рост заболеваемости ОРВИ, Светлана Архипова отметила, что необходимо наращивать объем вакцинации против гриппа. «Сейчас доля привитых составляет 17%, и это крайне небольшой показатель», — подчеркнула она.

Позитивную динамику за неделю отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян: на амбулаторном этапе почти на 19% снизилось число пациентов с COVID-19, на 12% — с ОРВИ и пневмонией. На стационарном этапе зафиксировано снижение числа пациентов с коронавирусом и подозрением на него почти на 51%, соответственно уменьшился и среднесуточный расход кислорода – на 46%. Сейчас в стационарах проходят лечение 3866 человек с коронавирусом и подозрением на него. Свободный коечный фонд составляет 48,3%.

Продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Темпы вакцинации снизились – за неделю было привито чуть более 55 тысяч жителей, тогда как неделей ранее – на 2,4 тысячи больше. Привито первым компонентом вакцины 1564 288 жителей, что составляет 76,9% от плана и 49,6% от населения области. Повторно вакцинировано 179085 человек, это 47% от планового значения на данный момент. Дефицита вакцин в области нет, во всех медучреждениях есть необходимый запас. Сеть прививочных пунктов насчитывает почти 200 пунктов по всей области, работают и площадки вне лечебных учреждений. В частности, в Самаре в колледже им. Ляпиной ежедневно прием ведут 5 прививочных бригад.

Согласно информации руководителя областного минздрава, плановых значений по доле привитого населения достигли только 7 муниципальных образований области, а в 17 необходимо кратно усиливать работу. Кроме того, продолжать разъяснительную работу нужно среди населения 60+, так как охват вакцинацией этой самой уязвимой категории людей остается невысоким.

По словам Армена Беняна, сейчас эпидситуация становится более или менее управляемой, но может развернуться и в худшую сторону. Министр также отметил необходимость наращивать темпы вакцинации против гриппа. Вакцины в регионе есть, кроме того, в стадии закупки еще порядка 600 тысяч доз.

По решению оперштаба в регионе будут вновь подготовлены обсерваторы: в связи с появлением нового штамма «омикрон» на территории некоторых стран Африки и Юго-Восточной Азии Роспотребнадзор предписывает в случае выявления прибывших из неблагополучных стран граждан обеспечить их изоляцию сроком на 14 календарных дней.

В связи с сохраняющимися высокими рисками роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией проведение крупных массовых концертов, танцполов, дискотек и иных аналогичных мероприятий, в том числе на открытом воздухе, региональный Роспотребнадзор не рекомендует.

Проводить новогодние праздники в детских организациях можно только в пределах одного коллектива (класса, группы), общие мероприятия для двух и более классов (групп) запрещаются.

Допускается работа спортивных сооружений на открытых площадках (катки, горки и другое). Ее нужно организовать с учетом недопущения массового скопления людей, соблюдения дезинфекционного режима, социальной дистанции между людьми в пунктах проката и раздевалках.

Театрально-концертные организации и кинозалы смогут увеличить загрузку до 70% с учетом выполнения всех санитарно-противоэпидемических норм и при условии допуска посетителей при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, выполненного не позднее трех дней до посещения.

Предложения по организации и проведению региональных и муниципальных физкультурных мероприятий, и спортивных соревнований среди несовершеннолетних, а также увеличению посещаемости физкультурных и спортивных мероприятий до 70% от общей вместимости объекта штабом были отклонены. Было принято решение обсуждать возможность проведения таких мероприятий в каждом конкретном случае — с учетом развития эпидситуации.

 

Фото:   правительство СО

Теги: Коронавирус

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