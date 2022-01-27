В Самарскую  область поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков

В Самарскую область на этой неделе поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков. 1920 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») в ближайшее время будут доставлены в медицинские организации региона и начнется вакцинация.
Двухкомпонентная вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») предназначена для профилактики COVID-19 у детского населения с 12 по 17 лет включительно.
Первая партия вакцины распределена в 8 медицинских учреждений Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани:
— Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина
— Самарская городская поликлиника № 1
— Самарская городская поликлиника № 3
— Самарская городская поликлиника № 15
— Тольяттинская городская поликлиника № 2
— Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3
— Новокуйбышевская ЦГБ
— Сызранская городская поликлиника
Пройти вакцинацию можно будет в любой из этих медицинских организаций по предварительной записи. Информация об адресах и телефонах прививочных пунктов будет дополнительно размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19».
С собой необходимо взять паспорт или свидетельство рождения подростка, полис ОМС.
Вакцинация проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей (родителей и/или опекунов). Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств.
Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то заявление и согласие оформляется от имени родителя (законного представителя) ребенка. При достижении ребенком 15 лет и старше согласие может быть оформлено непосредственно как несовершеннолетним, так и родителем (законным представителем) ребенка. При этом заявление пишет только родитель (законный представитель) ребенка. Все документы заполняются на месте.
Специальная подготовка к проведению вакцинации не требуется. Вакцинация будет проводиться только после осмотра врача-педиатра. Врач после консультации определит наличие или отсутствие противопоказаний. Среди противопоказаний к вакцинации выделяют гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.
После прививки возможно небольшое повышение температуры.
Специалисты рекомендуют после вакцинации не переохлаждаться, не мочить место инъекции, продолжать соблюдать все меры профилактики в период пандемии.
Второй компонент вакцины вводится через 21 день.
Освобождение от занятий в общеобразовательных учреждениях после прохождения вакцинации не предусмотрено.