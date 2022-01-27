В Самарскую  область поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков

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В Самарскую область на этой неделе поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков. 1920 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») в ближайшее время будут доставлены в медицинские организации региона и начнется вакцинация.

Двухкомпонентная вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник М») предназначена для профилактики COVID-19 у детского населения с 12 по 17 лет включительно.

Первая партия вакцины распределена в 8 медицинских учреждений Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани:

— Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина

— Самарская городская поликлиника № 1

— Самарская городская поликлиника № 3

— Самарская городская поликлиника № 15

— Тольяттинская городская поликлиника № 2

— Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3

— Новокуйбышевская ЦГБ

— Сызранская городская поликлиника

Пройти вакцинацию можно будет в любой из этих медицинских организаций по предварительной записи. Информация об адресах и телефонах прививочных пунктов будет дополнительно размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19».

С собой необходимо взять паспорт или свидетельство рождения подростка, полис ОМС.

Вакцинация проводится на добровольной основе по заявлению законных представителей (родителей и/или опекунов). Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств.

Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то заявление и согласие оформляется от имени родителя (законного представителя) ребенка. При достижении ребенком 15 лет и старше согласие может быть оформлено непосредственно как несовершеннолетним, так и родителем (законным представителем) ребенка. При этом заявление пишет только родитель (законный представитель) ребенка. Все документы заполняются на месте.

Специальная подготовка к проведению вакцинации не требуется. Вакцинация будет проводиться только после осмотра врача-педиатра. Врач после консультации определит наличие или отсутствие противопоказаний. Среди противопоказаний к вакцинации выделяют гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

После прививки возможно небольшое повышение температуры.

Специалисты рекомендуют после вакцинации не переохлаждаться, не мочить место инъекции, продолжать соблюдать все меры профилактики в период пандемии.

Второй компонент вакцины вводится через 21 день.

Освобождение от занятий в общеобразовательных учреждениях после прохождения вакцинации не предусмотрено.