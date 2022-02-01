В Самарском регионе с 1 февраля дети и подростки временно не смогут посещать учреждения культуры

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Решение приняли на региональном оперштабе министерства здравоохранения. На обучение в школах ограничения не распространяются, но при ухудшении эпидемиологической ситуации в конкретном муниципалитете или учреждении меры примут на местах.

Также с 1 февраля в Самарской области пансионаты и детские дома переходят в режим обсервации, а сотрудники учреждений соцобслуживания будут работать по 14 дней. Необходимые выплаты коллективам произведут в штатном порядке.

В сообщении от оперштаба пояснили, что меры приняты из-за увеличения количества заболевших COVID-19 в 5 раз по сравнению с данными конца декабря 2021 года. На текущий момент зафиксировано 154 случая заражения омикроном, пишет Обозрение.