В Самарской области свободны 26,8% коек в больницах для пациентов с коронавирусом

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В Самарской области обсудили ситуацию, сложившуюся с заболеваемостью коронавирусом по состоянию на начало июля.

По состоянию на 5 июля 2021 года в лечебных учреждениях Самарской области развернуто 3010 коек для больных с коронавирусом и подозрением на него. 26,8% из них свободны. Пациентов госпитализируют в 17 медучреждений.

Об этом стало известно в ходе состоявшегося в понедельник заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Как сообщает пресс-служба областных властей, в настоящее время есть возможность развернуть еще 300 коек в Тольяттинской городской больнице №1 и 250 – в Самарской городской больнице №8.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 68 562 случая коронавируса, сообщает Самру.ру.