В Самарской области растет заболеваемость COVID-19 среди беременных и детей до года

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В 2021 году в регионе заболело 1055 беременных (в 2020-м – 344). Наибольшая доля заболевших приходится на женщин в третьем триместре. Данные озвучили на заседании областного оперштаба по борьбе с инфекцией 22 ноября.

В целях профилактики женщинам можно прививаться вакциной «ГамКовидВак» на сроке после 22 недели беременности. Уже привито 1115 женщин — 17% от всех беременных женщин в области.

Впервые за 11 недель Роспотребнадор фиксирует некоторое снижение заболеваемости COVID-19 — на 2,7%. За минувшую неделю продолжилось снижение числа ОРВИ и внебольничных пневмоний – на 10 и 18%, пишет Обозрение.

Уменьшается количество пациентов на амбулаторном этапе (с подтвержденным коронавирусом — на 38%, с пневмонией, ОРВИ – на 19%). За неделю количество пациентов на стационарном лечении (коронавирус, пневмония, ОРВИ) снизилось на 33%, сейчас в госпиталях лечатся 5272 пациента.

Свободный коечный фонд сейчас составляет 38,5%, что позволило медикам начать возвращать в штатный режим работы отделения самарских горбольниц №8 и №10, медсанчасти №5.

За последний месяц на 20% снизилось общее число вызовов скорой помощи, «инфекционные» вызовы сократились почти на 60%.

В целом в регионе от ковида привито 73% от плана: на данный момент привиты первым компонентом 1 483 798 человек, повторно вакцинированы 133 372 жителя из 272 101. Продолжается вакцинация от гриппа, в область поступили 260 тысяч доз вакцины.

Губернатор опять затронул вопрос заболеваемости среди малышей до 1 года — отмечено увеличение числа случаев коронавируса в этой возрастной группе.

Глава региона вновь поставил задачу — проанализировать, вакцинированы ли​ семьи с маленькими детьми, так как дети до года могут заразиться только​ от родственников.

Аналогичное поручение в адрес областного минздрава и управления Роспотребнадзора уже поступало по итогам заседания штаба 8 ноября.

Тем не менее, до данным на 18 ноября, оба ведомства так и не смогли дать конкретный ответ – как именно планируется проверять «на привитость» родителей заболевших детей и какие санкции грозят тем, кто не вакцинирован.

Всего в регионе зарегистрировано 15 592 случая заболевания детей COVID-19. Летальный исход зарегистрирован у 2-х детей.