В Самарской области продолжат работать пункты экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию

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В Самарской области в торговых центрах и других общественных местах продолжат работать пункты экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию.



В данных пунктах всем желающим жителям, не имеющим признаков простудного заболевания, проводят тесты. С собой необходим паспорт.

При наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники.



Для диагностики применяют антигенные ИХА-тесты – их результат готов уже через 15 минут.



Такие тесты также используют для быстрой дифференциальной диагностики на дому, в машине скорой помощи, в приемных отделениях больниц.



С информацией об адресах и графике работы пунктов можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте министерства.



Кроме того, в этих пунктах все желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19.