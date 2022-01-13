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В Самарской области продолжат работать пункты экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию

13 января 2022 15:52
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В данных пунктах всем желающим жителям, не имеющим признаков простудного заболевания, проводят тесты.

В Самарской области в торговых центрах и других общественных местах продолжат работать пункты экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

В данных пунктах всем желающим жителям, не имеющим признаков простудного заболевания, проводят тесты. С собой необходим паспорт.

При наличии симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать медработника из поликлиники.

Для диагностики применяют антигенные ИХА-тесты – их результат готов уже через 15 минут.

Такие тесты также используют для быстрой дифференциальной диагностики на дому, в машине скорой помощи, в приемных отделениях больниц.

С информацией об адресах и графике работы пунктов можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте министерства.

Кроме того, в этих пунктах все желающие смогут пройти вакцинацию от COVID-19.

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