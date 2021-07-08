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В Самарской области обязательную вакцинацию от COVID-19 могут ввести в июле 2021 года

8 июля 2021 10:27
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В Самарской области обязательную вакцинацию от COVID-19 могут ввести в июле 2021 года

В Самарской области продолжается массовая вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. О том, какая на данный момент складывается обстановка, рассказал региональный министр здравоохранения Армен Бенян.

По словам министра, минздрав будет настаивать на том, чтобы сделать вакцинацию обязательной для трудоспособного населения:

"Мы будем настаивать на обязательной вакцинации основных групп трудоспособного населения – людей, работающих с населением, работающих в больших коллективах, где любая вспышка может привести к необратимым последствиям".

Помимо этого, Армен Бенян отметил, что в условиях пандемии помимо прививки необходимо помнить и о соблюдении противоэпидемических мер, сообщает ГТРК Самара.

"Крайне важным представляется ответственность руководителей крупных предприятий, бизнес-сообщества - только обеспечение необходимой иммунной прослойки (не менее 80% привитых) будет основанием для разрешения трудовой деятельности", - заключил глава минздрава.

Ранее Армен Бенян заявил о том, что в Самарской области выявили 900 случаев заболевания среди привитых от COVID-19 граждан. 

Напомним, самарцы все чаще стали прививаться от новой коронавирусной инфекции. Темпы вакцинации существенно возросли за последние 10 дней. 

Теги: вакцинация прививка

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