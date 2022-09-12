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В Самарской области коронавирусом за сутки заболели еще 1 715 человек

12 сентября 2022 13:44
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В Самарской области коронавирусом за сутки заболели еще 1 715 человек

По данным оперштаба страны на 12 сентября 2022 года, умерли 3 жителя региона.

За минувшие сутки в РФ выявлено 46 488 новых случаев коронавируса, 1 715 — в Самарской области.

За последние сутки в России госпитализировано 1 848 человек, 30 – в Самарской области.

Умер за это время 81 житель России, 3 – в Самарской области.

Выздоровели за сутки с 11 по 12 сентября 2022 года в стране 35 660 человек, в регионе — 2 048 человек.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились 20 113 098 жителей, умерли 385 429 человек, выздоровели 19 096 666 человек.

В Самарской области за все время ковидом заболели 427 404 жителя, умерли 7 986 пациентов, выздоровели 402 715 человек.

Теги: Коронавирус

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