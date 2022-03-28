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В Самаре продолжается мониторинг соблюдения масочного режима в общественном транспорте

28 марта 2022 14:35
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73 протокола составлено в отношении нарушителей только за неделю.

Как правило, рейды стартуют с крупных транспортных развязок, улиц, по которым пролегают маршруты сразу нескольких видов транспорта (как минимум двух). В частности, эта неделя началась с работы рейдовых бригад в Постниковом овраге. 

Часто дисциплинированные пассажиры прямо во время рейдов поддерживают проверяющих. Некоторые делятся масками с теми, кто не позаботился об этом заблаговременно.
 
Дезинфекция и мойка подвижного состава, как и ранее, организованы с использованием автоматических щеток и вручную. Мобильные бригады дежурят круглосуточно. Помимо этого, инженерные службы следят за тем, чтобы исправно функционировали рециркуляторы в салонах – комплекты для обеззараживания воздуха работают в течение всех поездок.

 

Фото:  администрация Самары

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