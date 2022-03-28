В Самаре продолжается мониторинг соблюдения масочного режима в общественном транспорте

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Как правило, рейды стартуют с крупных транспортных развязок, улиц, по которым пролегают маршруты сразу нескольких видов транспорта (как минимум двух). В частности, эта неделя началась с работы рейдовых бригад в Постниковом овраге.

Часто дисциплинированные пассажиры прямо во время рейдов поддерживают проверяющих. Некоторые делятся масками с теми, кто не позаботился об этом заблаговременно.



Дезинфекция и мойка подвижного состава, как и ранее, организованы с использованием автоматических щеток и вручную. Мобильные бригады дежурят круглосуточно. Помимо этого, инженерные службы следят за тем, чтобы исправно функционировали рециркуляторы в салонах – комплекты для обеззараживания воздуха работают в течение всех поездок.

Фото: администрация Самары