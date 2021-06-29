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В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета

29 июня 2021 11:54
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В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета

С целью обеспечения доступности вакцинации от новой коронавирусной инфекции для жителей областной столицы заработали два новых круглосуточных кабинета - на базе Самарской городской больницы № 6 и Самарской городской больницы № 10. Всего в Самаре в настоящее время работают 3 кабинета, в которых можно пройти вакцинацию после 20.00, в том числе ночью. 

Круглосуточный кабинет в Куйбышевском районе Самары располагается на базе больницы № 10 по адресу улица Медицинская, 4, телефон 89277461440. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения в кабинете 18, после 20.00 - в травматологическом пункте.  

В больнице № 6 по адресу улица Советской армии, 56 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в кабинете 210, с 20.00 до 7.30- в кабинете 106, телефон 8(846)2079714.

Напомним, в Самаре круглосуточный кабинет также работает на базе городской больницы № 4 по адресу улица Мичурина, 125, 8(846)3124890.

Пройти вакцинацию в круглосуточных кабинетах в удобное время может любой житель региона. При себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность. 

Круглосуточный кабинет в Тольятти работает на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, 8(8482)790451.

Кроме того, дополнительные пункты проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время в муниципальных образованиях:

в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61, 88466122348;

в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу улица Мамистова, 52,
88467624149;

в Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу улица, Ленина 104, 88463930447;

в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла, улица Победы, 68, 88466433741.

Теги: Акценты В центре внимания вакцинация коронавирус прививка

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