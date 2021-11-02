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В Самаре объекты потребрынка на особом контроле в период риска заболевания COVID-19

2 ноября 2021 13:32
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в Самаре объекты потребрынка на особом контроле в период риска заболевания COVID-19

В Самаре в активной фазе проверка объектов потребительского рынка на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Напомним, начиная с 25 октября, работа предприятий потребительского рынка осуществляется в режиме ограничений.

Во внутригородских районах мониторинг объектов потребрынка продолжается в ежедневном режиме, преимущественно при участии Роспотребнадзора и полиции.

Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей Администрации Октябрьского района Самары Владимир Нарыжный отметил важность ограничительных мер.

«Наша главная задача – проверять, как предприниматели соблюдают новые правила безопасности в период повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией. За корректной реализацией постановления губернатора налажен строгий контроль, так как на сегодняшний день забота о жизни и здоровье населения в приоритете», - прокомментировал Владимир Нарыжный.

27 октября в ходе очередного мониторинга проверяющие посетили торговый центр на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе и находящийся рядом пункт общественного питания крупной федеральной сети.

Вход в торговый центр только при наличии документов и QR-кода, в здании работает пункт выдачи интернет-доставки, а также магазин, реализующий продовольственную и непродовольственную группу товаров первой необходимости.

«Мы внесли изменения в свою работу согласно постановлению губернатора Самарской области и рекомендациям Роспотребнадзора. Еще в прошлом году были установлены санитайзеры для обработки рук, нанесены линии разметки социальной дистанции, приобретен запас одноразовых масок для гостей. Теперь служба охраны на входе не только просить надеть маски, но и проверяет наличие QR-кода, либо справки о перенесенном заболевании, подлинность которых необходимо подтвердить паспортными данными», – рассказал один из учредителей торгового предприятия Василий Сидорочев.

Также с 25 октября пункты общественного питания закрыты для посадок посетителей, обслуживание только навынос. В ресторане быстрого обслуживания на улице Революционной во избежание массового скопления людей ограничено количество посетителей, организован вход и выход посетителей с соблюдением социальной дистанции и минимизацией контактов. Кроме того, клиенты ресторана могут воспользоваться услугой доставки через мобильное приложение.

За невыполнение требований безопасности нарушителям грозят санкции в размере до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа на юридическое лицо в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Октябрьском районе Самары только в первую нерабочую неделю выявлено 8 нарушений - преимущественно среди представителей индустрии красоты. До снятия ограничений представители сферы услуг, за исключением тех, что выполняют неотложные работы, должны приостановить свою деятельность.

Напомним, согласно постановлению Губернатора Самарской области от 21.10.2021 № 256 с 25 октября в регионе остаются открытыми торговые объекты, в ассортименте которых не менее 30% товаров первой необходимости. Посещение крупных торговых центров и торговых помещений площадью более 2 000 квадратных метров разрешается только при наличии документа, удостоверяющего личность, сертификата о вакцинации (QR-кода) или справки о перенесённом заболевании.

В Самаре организована работа «горячей линии» для приема сообщений от населения о нарушениях требований, предусмотренных Постановлением Губернатора Самарской области от 21.10.2021 № 256. Сообщить о нарушениях можно по телефону городской «горячей линии» 8 (846) 998-67-07 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Теги: Коронавирус

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