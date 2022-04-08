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До полного снятия ограничений в Самаре на контроле соблюдение санитарно-эпидемиологических мер объектами потребрынка.

В центре внимания проверяющих торговые объекты различного формата, организации сферы услуг и общественного питания.

Так, в Советском районе в 2021 году выявлено 556 нарушений, в 2022 году зафиксировано 136 таких фактов. В 2021 году на предпринимателей-нарушителей наложены штрафные санкции в размере порядка 2 миллионов рублей.

В ходе мониторинга проверяющие уделяют пристальное внимание соблюдению масочного режима и социальной дистанции, наличию санитайзеров, запаса средств индивидуальной защиты для работников объектов потребрынка и посетителей. Помимо этого, специалисты из районных администраций обращают внимание на частоту проведения санитарной обработки и дезинфекции контактных поверхностей и помещений в целом.

8 апреля, в рамках очередного мониторинга одного из торговых центров Советского района, проверяющие не выявили нарушений.

Фото: администрация Самары