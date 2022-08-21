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В России разработали вакцину от "дельта-омикрона"

21 августа 2022 13:22
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В России разработали вакцину от "дельта-омикрона"

В мире появился новый штамм COVID-19 "дельта-омикрон", в связи с чем в России разработана вакцина с новым антигенным составом, заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

В России разработана новая вакцина против ковидного штамма "дельта-омикрон". Минздрав введет "регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав "Спутника V" на другой", отметил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, добавив, что "имеющаяся вакцина "Спутник" хуже работает против нового "омикрона" по сравнению с предыдущими штаммами".

Появление нового штамма "дельта-омикрон" говорит о том, что появились способы изменчивости, основанные на рекомбинации. "Если одновременно в клетку попадают два разных вируса, то они могут друг с другом обмениваться частью своей", – пояснил Гинцбург в интервью "Интерфаксу".

"Это еще один способ изменчивости вируса. А появление "дельта-омикрона", хотя он пока совершенно не демонстрирует тенденцию, что он вытеснит, допустим "омикрон" пятый и будет более вирулентным, тем не менее, это говорит о том, что у этого вируса есть процесс изменчивости. Этот процесс может привести к возникновению вполне жизнеспособного потомства, потому что механизм изменчивости у него разнообразный", – отметил ученый.

"Можно ждать появления еще многих других эпидемически значимых вариантов, с которыми нам придется бороться", – заключил Гинцбург.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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