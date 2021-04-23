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В пятницу и выходные дни привиться от COVID-19 в Самаре можно будет в мобильных пунктах возле ТЦ

23 апреля 2021 11:49
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В пятницу и выходные дни привиться от COVID-19 в Самаре можно будет в мобильных пунктах возле ТЦ

Для повышения доступности вакцинации от COVID-19 в Самарской области организована работа мобильных комплексов возле торговых центров. Передвижные прививочные пункты будут работать в Самаре в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00 возле крупных торговых центров:

у ТЦ «Мега» (парковка у центрального входа), 

у ТЦ «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»),

у ТЦ «Амбар» (парковка возле второго входа напротив отдела ВЕFREE).

Любой житель области старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, при себе необходимо иметь любой документ, удостоверяющий личность. 

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины. После -  предоставит памятку и назначит дату повторной вакцинации. 

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Приглашаем жителей региона пройти вакцинацию от COVID-19! Позаботьтесь о здоровье — своем и близких!

Теги: В центре внимания вакцинация коронавирус прививка

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