В пандемию в Самарском регионе создано более 100 инфекционных бригад скорой помощи

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В период пандемии коронавируса на службу скорой помощи легла повышенная нагрузка. Активную поддержку в решении вопроса наращивания мощностей службы оказал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в прошлом году в регионе было сформировано более 100 инфекционных бригад.



По поручению главы региона на 20 бригад скорой помощи стало больше в областной столице. В итоге общее количество бригад в городе составило 65. Самарская станция скорой помощи включает 11 подстанций. Помимо Самары они располагаются в Кинельском, Волжском и Красноярском районах. Круглосуточно дежурят порядка 250 человек – всего это 85 бригад, включая районы области, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.



«В прошлом году для формирования бригад на станцию дополнительно были трудоустроены более 100 сотрудников. Их распределили для работы на разных подстанциях. С обеспечением кадрами помогает Самарский колледж им.Н.Ляпиной. Так, на самарскую станцию скорой помощи за последние полгода приняли 22 молодых сотрудника», - рассказывает главный врач Самарской станции скорой помощи Вячеслав Малахов.



В этот период изменилось не только количество обращений, но изменился формат, характер работы скорой медицинской помощи. Это связано с противоэпидемической безопасностью, ношением защитных костюмов, их обработкой и другими вопросами организации помощи.



На вызовы сотрудники скорой помощи выезжают в полном обмундировании.