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В Москве началось исследование «Спутника V» для подростков

5 июля 2021 12:54
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В Москве началось исследование «Спутника V» для подростков

Клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет стартовало в Москве на базе двух детских больниц, первые добровольцы уже проходят медицинское обследование перед введением препарата. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц - Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников - 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест", - сказала Ракова.

Она уточнила, что вакцинация проводится препаратом "Спутник V", который уже используется для вакцинации людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей, пишет ТАСС.

Фото: Pixabay.com

Теги: вакцинация коронавирус подростки

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