В Куйбышевском районе Самары с начала года зафиксировано 95 нарушений на объектах потребрынка 

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Несмотря на то, что теперь для входа в торговые центры города не требуется предъявление QR-кодов и иных свидетельств отсутствия заболевания COVID-19, внутригородские районы в усиленном режиме контролируют, как на объектах потребрынка соблюдается масочный режим, социальная дистанция и другие действующие меры.

В Куйбышевском районе с начала 2022 года составлено 95 материалов. По зафиксированным замечаниям составляется акты. Далее все материалы аккумулируются во временном координационно-распределительном центре, на основании которых специалисты центра составляют протоколы, далее направляют их в суд.

24 марта, сотрудники внутригородского района проверили работу магазинов площадью до 2 000 кв. м, реализующих товары повседневного спроса, а также магазины аптечной сети на улице Белорусской. В ходе мониторинга проверяющая бригада не выявила нарушений.

Фото: администрация Самары