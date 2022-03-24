Я нашел ошибку
Главные новости:
Проверили готовность личного состава и техники к выполнению задач.
В Самарской области проверили готовность к прохождению паводкоопасного и пожароопасного периодов
19-летний молодой человек в одной из социальных сетей осуществлял распространение материалов, которые имеют порнографический характер.
Житель Похвистнево за распространение порнографических материалов ответит перед судом
Врач получил в качестве взятки более 841 тысячи рублей.
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении врача-патологоанатома 
Глава региона рассказал об экономической ситуации, которая сложилась на данный момент в Самарской области, и о последних решениях, принятых властями.
Дмитрий Азаров: в регионе принят целый ряд решений по дополнительным мерам поддержки граждан и бизнеса 
Все проблемные участки находятся на постоянном контроле.
Улицы Самары, на которых ночью запланирована откачка воды
Просьба не оставлять автомобили на данных участках.
Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью
Внутригородские районы в усиленном режиме контролируют, как на объектах потребрынка соблюдается масочный режим, социальная дистанция и др.
В Куйбышевском районе Самары с начала года зафиксировано 95 нарушений на объектах потребрынка 
До конца 2023 года планируется создать техническую возможность по социальной газификации более 16 тыс. домовладений в Самарской области. 
«СВГК»: о ходе реализации в Самарской области программы догазификации
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.16
-0.91
EUR 113.26
-1.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Куйбышевском районе Самары с начала года зафиксировано 95 нарушений на объектах потребрынка 

24 марта 2022 16:06
135
Внутригородские районы в усиленном режиме контролируют, как на объектах потребрынка соблюдается масочный режим, социальная дистанция и др.

Несмотря на то, что теперь для входа в торговые центры города не требуется предъявление QR-кодов и иных свидетельств отсутствия заболевания COVID-19, внутригородские районы в усиленном режиме контролируют, как на объектах потребрынка соблюдается масочный режим, социальная дистанция и другие действующие меры. 

В Куйбышевском районе с начала 2022 года составлено 95 материалов. По зафиксированным замечаниям составляется акты. Далее все материалы аккумулируются во временном координационно-распределительном центре, на основании которых специалисты центра составляют протоколы, далее направляют их в суд. 

24 марта, сотрудники внутригородского района проверили работу магазинов площадью до 2 000 кв. м, реализующих товары повседневного спроса, а также магазины аптечной сети на улице Белорусской. В ходе мониторинга проверяющая бригада не выявила нарушений.

 

Фото:   администрация Самары

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
295
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
181
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
566
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
270
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
465
Весь список