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В Госдуме предложили ввести пособие на защитные маски для пенсионеров

14 мая 2021 11:55
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В Госдуме предложили ввести пособие на защитные маски для пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя главы Министерства труда Антона Котякова с предложением оказать финансовую поддержку пенсионерам для приобретения средств индивидуальной защиты, сообщает RT.

По мнению депутата, пожилые россияне находятся в уязвимом положении из-за пандемии, поскольку тяжелее переносят коронавирус, при этом зачастую они не могут позволить себе купить защитные маски и перчатки. Сухарев выступил с инициативой ежегодно выдавать, например, именные сертификаты, которые можно потратить только на заранее определенные цели.

"Прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста", — говорится в письме.

С начала пандемии в России коронавирусом заразились почти пять миллионов человек, выздоровели более 4,5 миллиона. Умерли свыше 114 тысяч заболевших. Во всех регионах, кроме Амурской области, действует масочно-перчаточный режим, сообщает РИА Новости.

Фото: Pixabay.com

 

Теги: госдума коронавирус пособие

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