В Думу внесены законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте

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Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах, передает ТАСС.

"Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения - экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении пресс-служба кабмина.

Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

В кабмине уточнили, что мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Что касается транспорта, то соответствующий законопроект "регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте". "Речь идет о междугородных и международных перевозках", - отметили в правительстве.

Фото: Егор Алеев/ТАСС