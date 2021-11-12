Я нашел ошибку
Главные новости:
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.
В Думу внесены законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте
Девушка была госпитализирована, ей проведена операция.
В Подмосковье пьяный полицейский в машине выстрелил в голову своей дочери
На Совете округа под руководством Игоря Комарова обсудили приоритетные направления реализации государственной молодежной политики в регионах ПФО.
Дмитрий Азаров представил опыт молодежной политики региона на совете ПФО
Главными действующими персонажами праздника стали Осень, Тучка, Белочка и Ежик. Эти роли сыграли самодеятельные артистки из числа осужденных. 
В Доме ребенка при ИК-15 СО проведено праздничное мероприятие «Здравствуй, осень золотая»
Мероприятие состоится в рамках проекта «Умный четверг».
В СОУНБ в онлайн-формате состоится научно-популярная лекция «Ракеты и люди»
Акция будет идти среди всех вакцинированных граждан.
Стало известно, когда в регионе стартует розыгрыш машин и квартир для вакцинированных
Больница уже второй год работает в режиме ковид-госпиталя.
"Крылья Советов" и титульный партнер клуба Bettery оказали помощь Самарской Городской Больнице №4
В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием.
В селе Старое Эштебенькино готовятся к открытию нового ФАПа
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.81
0.61
EUR 82.22
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Думу внесены законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте

12 ноября 2021 20:08
88
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах, передает ТАСС

"Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения - экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении пресс-служба кабмина.

Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

В кабмине уточнили, что мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Что касается транспорта, то соответствующий законопроект "регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте". "Речь идет о междугородных и международных перевозках", - отметили в правительстве.

 

Фото:    Егор Алеев/ТАСС

Теги: Дума Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре за сутки 685 заболевших.
12 ноября 2021, 15:08
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре за сутки 685 заболевших. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
289
Армен Бенян объяснил, получится ли вакцинация по лайту
12 ноября 2021, 12:39
Армен Бенян объяснил самарцам, получится ли вакцинация по лайту
Сегодня препарат «Спутник Лайт» рекомендован только для ревакцинации, то есть повторного введения вакцины и не может использоваться для первой прививки. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1377
В Госдуме предложили ввести пособие на защитные маски для пенсионеров
14 мая 2021, 11:55
В Госдуме предложили ввести пособие на защитные маски для пенсионеров
Направлено письмо на имя главы Министерства труда Антона Котякова. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1073
В центре внимания
Главное – поддержка людей: финансирование социальной сферы станет приоритетом бюджетной политики региона в следующем году.
12 ноября 2021  14:57
Губернская дума в первом чтении одобрила бюджет региона на следующий год
257
Желаю вам здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии, успехов, мира и добра!
12 ноября 2021  14:09
Поздравление Дмитрия.Азарова с Днем профсоюзов Самарской области 
274
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
12 ноября 2021  11:38
Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом
529
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
12 ноября 2021  11:32
В Самаре решили продлить маршрут трамвая №7
301
В Самаре утвердили новые тарифы на отопление
12 ноября 2021  10:58
В Самаре утвердили новые тарифы на отопление
757
Весь список