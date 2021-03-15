В Европе снова стало хуже с коронавирусом

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Так, в Италии из-за роста числа заболевших с сегодняшнего дня и до 6 апреля ужесточат антиковидные меры. Девять областей переходят в красную зону с максимальными ограничениями. Жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости, все объекты торговли, кроме продовольственных магазинов и аптек, закрыты. Все остальные регионы Италии с понедельника станут оранжевыми.

Граждане не могут покидать пределы своих населенных пунктов (исключение – поездки на работу или для лечения). Все бары и рестораны могут работать только навынос или на доставку.

Из-за новой вспышки ковида в Италии выявляют около 27 тыс. заболевших в сутки. А власти Франции планируют на этой неделе перевезти около 100 пациентов с коронавирусом из столичного региона Иль-де-Франс в больницы других районов. Это связано с переполненностью медучреждений.

Правительство Франции рассматривает возможность введения в столичном регионе режима самоизоляции населения по выходным дням или полной самоизоляции, передает Радио Маяк.

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