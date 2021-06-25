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Свыше трети россиян были бы готовы привиться от COVID-19 за вознаграждение

25 июня 2021 11:46
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Свыше трети россиян были бы готовы привиться от COVID-19 за вознаграждение

Более 60% россиян были бы не против сделать прививку от COVID-19 в обмен на различные преференции, свидетельствуют результаты опроса*, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» (входит в портфель VEB Ventures) среди 1663 жителей России в возрасте от 18 лет. Каждый третий, в частности, был бы рад получить премию.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Представьте, что работодатель предлагает вам бонусы, если вы сделаете прививку. Что бы вы выбрали?» 36% опрошенных выбрали бы премию. 12% — отгул в день прививки, 10% — один календарный день отпуска бонусом, 4% — вариант «другое».

При этом относительное большинство опрошенных — 38% — указали, что не выбрали бы ничего. Почти столько же респондентов — 40% — отметили, что они не хотели бы, чтобы их принуждали прививаться.

Большинство участников опроса (51%) не консультировались с врачами по вопросу вакцины. За медицинской консультацией по поводу вакцины обращался каждый пятый (19%). Столько же (19%) считают, что им хватает рассказов знакомых. И 11% указали, что уже привиты.

74% опрошенных считают, что коронавируса стоит бояться, тогда как 26% считают его опасность переоцененной.

Половина респондентов (52%) не болели COVID-19. Каждый четвертый (23%) болел в легкой форме, а каждый двенадцатый (8%) — в тяжелой. Оставшиеся 17% опрошенных не знают, болели ли они или нет.

62% респондентов рассказали, что COVID-19 болели их близкие (родственники, друзья и так далее). 22% ответили на вопрос о том, переболел ли кто-либо из их близких, отрицательно. Оставшиеся 16% опрошенных не в курсе этого.

*В опросе приняли участие 1663 жителя России из всех федеральных округов, из них 60% — мужчины и 40% — женщины. 9% респондентов — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, 32% — от 26 до 35 лет, 31% — от 36 до 45 лет и 28% — старше 45 лет.

Фото: Pixabay.com

Теги: вакцинация прививка соцопрос

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