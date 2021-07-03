Супруга Петра Мамонова о его состоянии: "Всё плохо у нас"

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Российский музыкант Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказала его супруга артистка Ольга Мамонова, передают "Известия".

«Всё плохо у нас, он сегодня седьмые сутки в Коммунарке, вторые сутки на искусственном дыхании. Состояние оценивается как крайне тяжелое», — сказала она в беседе с RT в субботу, 3 июля.

Она уточнила, что поражение легких у артиста около 80%. По словам Мамоновой, «всё случилось за два с половиной дня, очень быстро, ураганно».

«Я даже не успела понять... Это, вероятно, у всех по-разному. Всё-таки 70 лет, поэтому организм так быстро сдался», — добавила артистка.

1 июля Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В этот же день его супруга сообщила «Известиям» о том, что ее 70-летний муж был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и что он находится в реанимации на протяжении пяти дней. Она уточнила, что Мамонов не был вакцинирован.

Петр Мамонов — советский и российский рок-музыкант. Он является основателем и солистом группы «Звуки Му». Также известен как актер театра и кино. В частности, снимался в фильмах «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Остров», «Царь» и других.

Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova/"Известия"