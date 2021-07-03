Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту убийства вдовы банкира
В Самаре заболели 54 человека.
В Самарской области выявлено 189 случаев заражения коронавирусом
Фамилия Пузиковых стала широко известна в марте 2012 года.
В Самаре найдена убитой Екатерина Пузикова - вдова отравленного банкира
Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказала его супруга артистка Ольга Мамонова.
Супруга Петра Мамонова о его состоянии: "Всё плохо у нас"
Реализация документа будет способствовать повышению качества жизни и благосостояния россиян, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества.
Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности РФ
Начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление».
В Самарской области начала работу горячая линия для родителей тяжелобольных детей
1 июля в прививочных пунктах губернии прошли вакцинацию 13 875 человек – это рекордное количество.
В губернии установлен суточный рекорд по количеству жителей, привившихся от коронавируса
В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля.
В Красноярском районе на трассе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погиб один человек
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.62
0.71
EUR 87.07
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Супруга Петра Мамонова о его состоянии: "Всё плохо у нас"

3 июля 2021 16:36
125
Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказала его супруга артистка Ольга Мамонова.

Российский музыкант Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказала его супруга артистка Ольга Мамонова, передают "Известия".

«Всё плохо у нас, он сегодня седьмые сутки в Коммунарке, вторые сутки на искусственном дыхании. Состояние оценивается как крайне тяжелое», — сказала она в беседе с RT в субботу, 3 июля.

Она уточнила, что поражение легких у артиста около 80%. По словам Мамоновой, «всё случилось за два с половиной дня, очень быстро, ураганно».

«Я даже не успела понять... Это, вероятно, у всех по-разному. Всё-таки 70 лет, поэтому организм так быстро сдался», — добавила артистка.

1 июля Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В этот же день его супруга сообщила «Известиям» о том, что ее 70-летний муж был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и что он находится в реанимации на протяжении пяти дней. Она уточнила, что Мамонов не был вакцинирован.

Петр Мамонов — советский и российский рок-музыкант. Он является основателем и солистом группы «Звуки Му». Также известен как актер театра и кино. В частности, снимался в фильмах «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Остров», «Царь» и других.

 

Фото: Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova/"Известия"

Теги: крайне тяжелое Петр Мамонов состояние

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату ИВЛ
02 июля 2021, 11:59
Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату ИВЛ
Накануне 70-летнего рок-музыканта положили в реанимацию в больнице в Коммунарке. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
309
Состояние артиста тяжелое, он в группе риска — ему 70 лет,
01 июля 2021, 21:28
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
Состояние артиста тяжелое, он в группе риска — ему 70 лет, Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
581
В центре внимания
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
2 июля 2021  20:17
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
1685
Он поставил задачу сохранить историко-культурную самобытность села, природные ландшафты и наполнить новой энергией, чтобы привлекать как можно больше туристов.
2 июля 2021  15:51
Дмитрий Азаров провёл совещание по развитию туризма в Ширяево
514
В Самарской области за сутки на 2 июля выявлены 197 заболевших коронавирусом
2 июля 2021  13:50
В Самарской области за сутки на 2 июля выявлены 197 заболевших коронавирусом
525
Скорому пригородному поезду
2 июля 2021  13:34
Скорому пригородному поезду "Ласточка" назначены новые остановки
499
В Самарской области стартовала уборочная
2 июля 2021  11:49
В Самарской области стартовала уборочная
442
Весь список