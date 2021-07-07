Супруга Мамонова сообщила, что его начали выводить из искусственной комы

88

Музыканта Петра Мамонова пытаются постепенно выводить из искусственной комы, сообщила его супруга Ольга Мамонова, отметив, что это очень долгий процесс, передает РИА Новости.

Петр Мамонов находится в реанимации с коронавирусом, вечером 1 июля он был подключен к аппарату ИВЛ.

"Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго", - рассказала супруга.

Ольга Мамонова добавила, что ее до глубины души потрясает самоотверженность врачей, медсестер и волонтеров, которые сейчас во всем мире сражаются с коронавирусом.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский