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Супруга Мамонова сообщила, что его начали выводить из искусственной комы

7 июля 2021 18:40
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Ольга Мамонова добавила, что ее до глубины души потрясает самоотверженность врачей, медсестер и волонтеров, которые сейчас во всем мире сражаются с коронавирусом.

Музыканта Петра Мамонова пытаются постепенно выводить из искусственной комы, сообщила его супруга Ольга Мамонова, отметив, что это очень долгий процесс, передает РИА Новости.

Петр Мамонов находится в реанимации с коронавирусом, вечером 1 июля он был подключен к аппарату ИВЛ.

"Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго", - рассказала супруга.

Ольга Мамонова добавила, что ее до глубины души потрясает самоотверженность врачей, медсестер и волонтеров, которые сейчас во всем мире сражаются с коронавирусом.

 

Фото:    РИА Новости / Михаил Воскресенский

 

Теги: выводят из комы Петр Мамонов

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