Петр Мамонов умер

Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов, которого в начале июля госпитализировали с коронавирусом, умер в возрасте 70 лет, передает ТАСС.
Об этом сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
"Петр Мамонов скончался сегодня", - рассказала собеседница агентства.
Артиста доставили в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии более двух недель назад.
"Все-таки он не выдержал болезнь… Какое несчастье. Это надо как-то пережить", - сказал ТАСС режиссер Павел Лунгин.
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС