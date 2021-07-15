Петр Мамонов умер

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Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов, которого в начале июля госпитализировали с коронавирусом, умер в возрасте 70 лет, передает ТАСС.

Об этом сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Петр Мамонов скончался сегодня", - рассказала собеседница агентства.

Артиста доставили в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии более двух недель назад.

"Все-таки он не выдержал болезнь… Какое несчастье. Это надо как-то пережить", - сказал ТАСС режиссер Павел Лунгин.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС