Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

Как сообщает оперштаб, на 15 мая в регионе подтверждено 95 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 28 в г. Самаре
- 24 в г. Тольятти
- 8 в Волжском районе
- 6 в г. Сызрань
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в г. Жигулевске
- 1 в Борском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Пестравском районе
89 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63175 случаев коронавируса.
Скончались 1707 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 56, 71, 77, 81 года, женщины 70, 77, 79, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 70 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 85 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, почек, органов дыхания;
мужчина 64 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, почек;
мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 53,46, по стране - 79,09.
Коэффициент летальности в области - 2,7, в стране - 2,34.