Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

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Как сообщает оперштаб, на 15 мая в регионе подтверждено 95 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 28 в г. Самаре

- 24 в г. Тольятти

- 8 в Волжском районе

- 6 в г. Сызрань

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в г. Жигулевске

- 1 в Борском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Пестравском районе

89 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63175 случаев коронавируса.



Скончались 1707 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 56, 71, 77, 81 года, женщины 70, 77, 79, 94 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 79 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 70 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 85 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, почек, органов дыхания;

мужчина 64 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, почек;

мужчина 80 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек.

​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 53,46, по стране - 79,09.

​​Коэффициент летальности в области - 2,7, в стране - 2,34.