Сразу двумя видами коронавируса заразиться можно

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Такие случаи известны и уже доказаны, заявил РИА Новости вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко. Это связано с тем, что у вируса – сегментированный геном, и там происходят мутации, быстрые изменения генетической структуры, сказал специалист. Бутенко добавил, что похожие ситуации могут наблюдаться и при других заболеваниях, например при ВИЧ-инфекциях. Как отметил вирусолог, это называется "изменчивость или эволюция вируса".

Эксперт подчеркнул, что выявление новых вариантов коронавируса в большом количестве связано с интенсивностью его изучения. При этом Бутенко заявил, что пока рано говорить о влиянии на течение заболевания наличия нескольких штаммов COVID-19 в организме.