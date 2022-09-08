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Сотрудники предприятий Самарской области начали проходить ревакцинацию без отрыва от производства

8 сентября 2022 12:49
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Сотрудники предприятий Самарской области начали проходить ревакцинацию без отрыва от производства

Сотрудники одного из крупнейших предприятий региона – компании «Балтика» – проходят вакцинацию ОТ COVID-19. Коллективный иммунитет – залог стабильной работы предприятия. В прошлом году уровень вакцинации персонала в филиале компании составил более 90%. Сейчас сотрудники прививаются повторно.  

На предприятии постарались создать все условия для того, чтобы территория была свободна от коронавируса: у сотрудников есть возможность вакцинироваться на рабочем месте – пункт организован силами Кинельской Центральной районной больницы в здравпункте завода. Тем, кто сделал прививки, компания предоставляет оплачиваемый отгул. 

Сотрудник предприятия Сергей Кройдер рассказывает: «Мы тщательно отслеживаем эпидситуацию в регионе, создаем условия для предотвращения распространения вируса. Следим и за тем, чтобы у нас все прививались вовремя, тем самым поддерживаем показатель коллективного иммунитета на высоком уровне. Причем вакцинацию проходят не только сотрудники филиала, но и подрядная организация, которая работает у нас на постоянной основе».

Коллега Сергея – Игорь Зотов - уже прививался ранее. Теперь вместе с другими сотрудниками компании проходит повторную вакцинацию. «Я вовремя вакцинировался и это позволило мне не заболеть. Сейчас прохожу ревакцинацию. Мотивирует и забота о собственном здоровье, и то, что прививка, - это и забота о близких тоже. У нас на «Балтике» молодой коллектив, но вакцинация и ревакцинация сдерживает распространение болезни и, таким образом, защищают тех, у кого иммунитет слабее. Поэтому делая прививку, я могу защитить, в том числе, например, и своих родителей», - уверен  ведущий инженер цеха розлива филиала «Балтика-Самара».

Вакцинация - необходимое условие для формирования коллективного иммунитета. Помимо нее, на заводе реализуется комплекс мер по профилактике распространения инфекции: на проходной внедрено автоматическое измерение температуры для всех посетителей, проводится регулярная санобработка помещений и корпоративного транспорта, разграничены потоки сотрудников в места общего пользования – например, организован график питания подразделений в заводской столовой.   

Специалисты рекомендуют обязательно привиться от COVID-19 всем, кто прошел вакцинацию или переболел более полугода назад, при отсутствии противопоказаний. Допустимо использование сразу двух вакцин: можно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции и сделать прививку от гриппа в один день, но в разные участки тела. Это поможет минимизировать риски одновременного течения столь опасных заболеваний.

 «Мы рекомендуем вакцинироваться и ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода и для этого создаем все условия. Своевременная вакцинопрофилактика – единственная возможность вовремя сформировать коллективный иммунитет», -  подчеркивает заведующая здравпунктом предприятия Татьяна Ширшова. 

Сегодня в Самарской области развернуто 200 пунктов вакцинации, в том числе, круглосуточные. Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру горячей линии «122», а также по телефонам поликлиник.

Обезопасить себя и окружающих помогут и простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.

Теги: Вакцинация

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