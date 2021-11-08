Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, госпитализированного с COVID-19, остается без изменений

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Состояние народного артиста РФ Валерия Гаркалина, которого госпитализировали с коронавирусом, остается без изменений, сообщила РИА Новости его агент Наталья Теплова, добавив, что ничего не слышала о якобы проведенной ему операции.

Ранее СМИ сообщили о том, что Гаркалина экстренно прооперировали – его состояние в реанимации начало ухудшаться ввиду скопления воздуха в грудной клетке.

"Я ничего такого не слышала, не знаю. Мне ничего такого не говорили. Состояние то же самое, новостей нет", - сказала Теплова.

Фото: РИА Новости / Сергей Кузнецов