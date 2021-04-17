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Ситуация с коронавирусом в России пока нестабильна

17 апреля 2021 11:57
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Ситуация с коронавирусом в России пока нестабильна

Колебания ежесуточного числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России будут продолжаться при неустойчивой весенней погоде. Об этом сообщила ТАСС замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По её словам, это бывает при любой сезонной респираторной вирусной инфекции.

Пшеничная подчеркнула, что для минимизации возможного подъема заболеваемости после майских праздников – надо продолжать соблюдать меры предосторожности, а также пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как отметила учёный, прослойка людей, не имеющих защитных антител от коронавируса, пока еще очень велика. По последним даным федерального оперштаба, в России, зарегистрировано 4 млн 684 тыс случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 млн 310 тыс человек, умерли 104 тыс 795.

Фото: Pixabay.com

Теги: Новости медицины

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