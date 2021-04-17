Сегодня днем на территории стадиона "Солидарность Арена" можно привиться от коронавируса

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17 апреля с 13:00 до 15:00 на территории стадиона "Солидарность Арена" (площадка гейта №2) перед футбольным матчем "Крылья Советов" - "Факел" будет работать передвижной прививочный пункт для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.



Любой житель области старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от COVID-19 в мобильном медицинском комплексе. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.



Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины, сообщает оперштаб.