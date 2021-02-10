Самарские волонтеры продолжают работу в "ковидном" госпитале

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Объединенный волонтерский центр Партии «Единая Россия» продолжает свою работу. Волонтеры оказывают помощь в Самарской̆ областной̆ клинической̆ больнице имени В.Д. Середавина

Самый крупный госпиталь в регионе, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, находится в Самарской областной больнице имени Середавина. Более 650 мест предназначены для пациентов с подтвержденным диагнозом или с подозрением на коронавирус.

«Для всех пациентов с первого дня пребывания в круглосуточном инфекционном госпитале – строгий распорядок дня: нельзя покидать палату, перемещаться. Всю необходимую помощь и питание они получают в палатах. Для процедур в палатах тоже созданы все условия. Если есть необходимость провести какую-либо диагностику, пациента транспортируют. Но в основном аппаратура мобильная, как, например, аппарат УЗИ. В таком случае исследования проводят прямо в палате», - рассказали волонтеры Алексей Кириллин и Константин Шерстнев, регулярно помогающие в госпитале.

Ребята не работают в «красной зоне» - там только врачи, но стараются помогать во всем остальном. Личные посещения исключены — большинство пациентов общаются с родственниками по видеосвязи на телефонах. А передать гостинцы от родственников к пациентам разрешается. В больнице есть диспетчерский пункт, через который их передают пациентам.

Из-за высокой загруженности медицинских работников часто возникает проблема в оперативной доставке передач от родственников к пациентам, болеющим COVID-19. Узнав об этом, волонтеры-молодогвардейцы взяли решение проблемы на себя.

«Теперь оперативная доставка передач – в надежных руках. Надеемся, что сможем помочь медикам. Мы желаем всем крепкого здоровья, а находящимся на лечении - скорейшего выздоровления! Берегите себя и своих близких!», - говорят самарские «молодогвардейцы».

Напомним, что Объединенный волонтерский центр Партии «Единая Россия» продолжает свою работу.