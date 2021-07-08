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Самара вошла в топ-5 городов-миллионников по числу обращений пациентов к врачам перед вакцинацией от коронавируса

8 июля 2021 11:40
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Самара вошла в топ-5 городов-миллионников по числу обращений пациентов к врачам перед вакцинацией от коронавируса

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье (входит в экосистему Сбера) проанализировал обращения к врачам телемедицины перед планируемыми прививками против коронавируса в Самаре.

По сравнению с маем 2021 года в июне количество подобных вопросов к специалистам возросло на 46% и в 8 раз относительно января — первого полного месяца, когда в России была запущена массовая вакцинация от коронавируса. Самара заняла 5 место среди городов-миллионников (не считая Москву и Санкт-Петербург) по числу обращений пациентов в июне к врачам телемедицины перед планируемой вакцинацией. В тройку лидеров вошли Екатеринбург, Краснодар и Казань.

Чаще всего, обращаясь с таким вопросом, пациенты спрашивают о возможных медицинских противопоказаниях для проведения вакцинации; сроках вакцинации в период планирования беременности, а также о влиянии прививки на репродуктивные возможности. Кроме того, москвичей интересуют возможные побочные эффекты после прививки, можно ли вакцинироваться при употреблении различных лекарственных препаратов и БАДов, наличии хронических заболеваний, аллергических реакций и антител.

Владислав Мохамед Али, медицинский директор сервиса СберЗдоровье:

«К сожалению, заболевание все также серьезно и опасно для здоровья, и на сегодняшний день вакцинация — это единственный верный путь к выходу из пандемии. В случае с коронавирусом необходимо порядка 60–70% населения города с иммунитетом к инфекции, чтобы можно было говорить о формировании коллективного иммунитета как препятствия к распространению Covid-19.

Безусловно, это дело добровольное. Тем не менее, вакцинация особенно показана людям с наличием хронических заболеваний и ремиссий, потому что они наиболее подвержены поражению коронавирусной инфекцией. Например, пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. А также людям пожилого возраста.

Сегодня существует много мифов о побочных эффектах прививки, однако они не находят научного подтверждения, а вдумчивый анализ научных данных показывает, что осложнений от нее не больше, чем от других привычных нам вакцин. Сегодня прививка — это единственный способ позаботиться о себе и окружающих, так как это поспособствует развитию коллективного иммунитета к инфекции, а в случае заражения у вакцинированных болезнь, как правило, протекает значительно легче».

Теги: вакцинация коронавирус прививка

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