Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса

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30 июля в регионе подтверждено 453 случая новой коронавирусной инфекции:

- 171 в г. Самара

- 94 в г. Тольятти

- 15 в г. Сызрань

- 15 в г. Кинель

- 13 в г. Чапаевск

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Похвистнево

- 9 в Красноярском районе

- 9 в г. Отрадный

- 8 в г. Жигулевск

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Хворостянском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Волжском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Нефтегорском районе

- 4 в Богатовском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

424 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 29 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 75849 случаев коронавируса.



Скончались 2624 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщина 84 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 56 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 66 лет, женщины 70, 89, 85, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 75 лет, женщины 50, 74, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 81 года, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 80 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 82,18, по стране - 108,06.

Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,53.