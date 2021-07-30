Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса

30 июля в регионе подтверждено 453 случая новой коронавирусной инфекции:
- 171 в г. Самара
- 94 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 15 в г. Кинель
- 13 в г. Чапаевск
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Похвистнево
- 9 в Красноярском районе
- 9 в г. Отрадный
- 8 в г. Жигулевск
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Волжском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Нефтегорском районе
- 4 в Богатовском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
424 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 29 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 75849 случаев коронавируса.
Скончались 2624 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 84 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 56 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 66 лет, женщины 70, 89, 85, 90 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 75 лет, женщины 50, 74, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 81 года, женщина 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 80 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 82,18, по стране - 108,06.
Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,53.