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Российские тесты способны выявить заражение новым подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2

7 февраля 2022 12:01
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ПЦР-тесты российского производства способны выявить заражение новым подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2

ПЦР-тесты российского производства способны выявить заражение новым подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2. Об этом сообщил "Известиям" представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, большинство ПЦР-тестов будет выявлять наличие РНК вируса, даже если речь идет о его подвиде ВА.2. Поводов для особого беспокойства нет. Тест-системы производства ЦНИИ эпидемиологии уже прошли проверку, и, по словам учёного, он за них ручается.
Согласно исследованию датских ученых, подвид омикрон-штамма ВА.2 более заразен. Им также чаще заражаются вакцинированные от коронавируса. Как сообщал ранее Хафизов, в России этот подвид выявлен в 44 регионах. Его доля составляет 3% от общего числа заражений.

Теги: Коронавирус

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