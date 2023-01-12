Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»

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Субвариант штамма коронавируса «Омикрон» XBB.1.5, или «Кракен», впервые обнаружен в России, сообщили в четверг, 12 января, журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Первый случай заражения вирусом субварианта омикрона — XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что сейчас доминирующей в России остается линия «Омикрона» ВА.5.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что, согласно имеющимся данным, «Кракен» не отличается повышенной летальностью и переносится так же, как и другие виды коронавируса. Однако есть данные, указывающие на то, что он более заразен и быстрее распространяется, пишут "Известия".