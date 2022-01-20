Раскрыта тайна потери обоняния при ковиде

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У страдающих коронавирусной аносмией нашли мутации в участке ДНК, отвечающем за восприятие запахов, пишет Лайф.

Как работает обоняние

Молекулы какого-то летучего вещества улавливаются рецепторами обонятельного эпителия на слизистой оболочке у нас в носу. Эти рецепторы возбуждаются, обонятельные нейроны получают соответствующий импульс и передают его дальше по цепочке — в обонятельные луковицы, миндалину и, наконец, в обонятельный центр, он находится в височной и лобной доле коры больших полушарий мозга. Там и идёт распознавание запаха.

Как коронавирус влияет на обоняние

Недавно учёные заявили, что, по их данным, в самих обонятельных нейронах на слизистой носа SARS-CoV-2 не размножается, но зато он поражает так называемые поддерживающие клетки, расположенные рядом. Эти клетки действительно служат физической опорой нейронам, а ещё участвуют в удалении погибших нервных клеток и заодно избавляются от лишних "пахучих" молекул, от которых информация уже получена, и они больше не нужны. Так вот как получается, что человек "принюхался" к чему-то! Поддерживающие клетки просто быстренько избавляются от давно знакомых молекул, чтобы освободить рецепторы для чего-нибудь нового.

Как ковидная аносмия связана с генетикой

Это прояснила одна крупная компания, которая занимается генетическим анализом. Как пишет Nature Genetics, учёные исследовали ДНК 70 тысяч добровольцев с CoViD-19. Отмечается, что среди них было 47 тысяч пациентов с жалобами на аносмию. Это 68%. По разным оценкам, в целом обоняние теряют от 33 до 68% заражённых коронавирусом. Выяснилось, что у людей с аносмией есть мутации в том маленьком участке ДНК, где находятся два важных гена, они обозначены как UGT2A1 и UGT2A2. Эти гены трудятся как раз в поддерживающих клетках и участвуют в нейтрализации ароматных веществ. То есть выходит, что здоровому человеку эти мутации никак не мешают чувствовать запахи, но при вирусной атаке приводят к уничтожению не только уже знакомых молекул, но и вообще всех. Ещё рецептор не успел ничего уловить, а поддерживающая клетка уже всё уничтожила. По подсчётам исследователей, каждая из выявленных мутаций повышает риск аносмии на 11%.

И есть интересные особенности. Например, ковидная аносмия чаще бывает у людей европейского происхождения, чем у уроженцев Азии или Африки. А ещё подозревают, что к ней более склонны люди с повышенной чувствительностью к запахам и вкусам. И это, опять же, говорит о том, что здесь работает какая-то генетическая предрасположенность.