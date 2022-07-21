пройти ревакцинацию от коронавируса готовы лишь 4 из 10 самарцев

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Среди самарцев, чья последняя прививка от COVID-19 была сделана 6 и более месяцев назад, чаще остальных готовы ревакцинироваться граждане старше 45 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, когда самарцы в последний раз делали прививку от коронавируса и готовы ли пройти ревакцинацию в ближайшее время.

Лишь каждый пятый самарец старше 18 лет сделал прививку от коронавируса менее чем полгода назад (20%). 27% опрошенных вакцинировались от коронавируса ровно 6 месяцев назад. Более чем полгода назад прививались 53% респондентов.

Среди респондентов, делавших прививку от коронавируса полгода назад и ранее, 42% готовы пройти ревакцинацию в ближайшее время, 37% — не готовы. Среди последних как недавно переболевшие, так и те, кто ранее вакцинировался добровольно-принудительно («На работе пока молчат о ревакцинации»). А некоторые, судя по комментариям, относятся к ковиду как к разновидности гриппа: «Осенью сделаю».

Мужчины говорят о решении повторно сделать прививку чаще женщин (51 и 36% соответственно). Чаще остальных же задумываются о ревакцинации респонденты старше 45 лет (43%).

Время проведения опроса: 13 июня — 12 июля 2022 года