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Прививку от коронавируса сделал 500-тысячный житель Самарской области

25 июня 2021 15:27
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Им стал студент 2 курса Института клинической медицины СамГМУ.

25 июня в Клиниках Самарского государственного медицинского университета прививку от новой коронавирусной инфекции сделал 500-тысячный житель Самарской области. Им стал студент 2 курса Института клинической медицины СамГМУ Никита Шарагин.

«Я решил привиться для своей защиты и защиты людей вокруг меня, — рассказал Никита. — Мои друзья тоже прививались, отлично себя чувствуют и теперь не боятся заразиться и попасть в больницу. Сейчас я тоже чувствую себя хорошо, врач дал мне рекомендации в течение трех дней не мочить место укола и не заниматься спортом. Тем, кто еще сомневается, хочу сказать, что делать прививку нужно, чтобы защитить себя и окружающих. Клинически подтверждено, что это безопасно и никаких проблем прививка не доставит».

На вакцинацию также пришла студентка 3 курса Института клинической медицины СамГМУ Татьяна Пучкова. Она работала в «красной зоне», поэтому не понаслышке знает, что такое COVID-19 и как опасна инфекция. «Я видела, как люди переносят это заболевание, поэтому хочу себя обезопасить», — отметила Татьяна.

По словам ректора СамГМУ, профессора РАН Александра Колсанова, в Клиниках активно идет прививочная кампания. В ней участвуют студенты, ординаторы и преподаватели, и поток желающих привиться постоянно растет.

«Сегодня это очень важно, потому что идет рост заболеваемости, и болеют не только люди 65+, но и молодые, и средних лет, — подчеркнул Александр Колсанов. — Поэтому важно делать прививку и после нее соблюдать все противоэпидемические мероприятия, не забывать про масочным режим. Я привился сам и мои близкие тоже, и я призываю все категории граждан сделать прививку. Клиники СамГМУ одними из первых включились в вакцинацию, и могу сказать, что за весь этот период не было ни одного случая негативного воздействия прививки на организм человека».

 

Фото:  пресс-служба облправительства

Теги: коронавирус прививка

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