Приобретая фальсифицированный QR-код или поддельный сертификат, вы рискуете стать жертвой мошенников

200

Некоторые граждане, рискуя своим здоровьем и здоровьем своих близких, продолжают искать различные способы получить фальсифицированный QR-код или сертификат о вакцинации, таким образом способствуя расширению теневого рынка липовых документов и появлению новых видов мошенничества.

Отдельные «специалисты», удовлетворяя запросы таких людей, генерируют поддельные коды или, что намного страшнее, якобы, проводят «процедуру» вакцинации и оформляют все необходимые документы о сделанной прививке.

Однако существуют мошенники, которые на этом не останавливаются. Злоумышленники рассылают сообщения, что гражданин купил сертификат о вакцинации и выдавший его врач арестован. Мошенники предлагают жертвам заплатить крупную сумму за удаление их переписки, в которой они указывают свои персональные данные, из почты врача.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан быть благоразумными, сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф.