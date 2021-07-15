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Почти половина путешественников не готова вакцинироваться ради поездок

15 июля 2021 09:12
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Почти половина путешественников не готова вакцинироваться ради поездок

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил у россиян, готовы ли они вакцинироваться ради поездок по стране. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 4 087 человек.

По данным опроса, 35% путешественников уже сделали прививку или планируют в ближайшее время. Еще 3% респондентов готовы вакцинироваться ради любых личных поездок по России, 2% — ради поездок на море и 1% — ради командировок.

Чтобы иметь возможность поехать за границу, согласны сделать прививку 4% опрошенных. Еще 7% потенциально готовы привиться, но ждут иностранную вакцину.

Подавляющее большинство опрошенных (48%) сообщили, что не готовы прививаться ради поездок.

Ранее сервис Туту.ру выяснил у россиян, какие меры защиты в путешествии в период пандемии лучше, на их взгляд. Трое из десяти опрошенных лучшей мерой защиты считают именно вакцинацию — что в целом коррелирует со свежим опрос, по данным которого 35% путешественников уже сделали прививку или запланировали это на ближайшее время. ПЦР-тест эффективной мерой назвали 10% опрошенных. А за ношение масок и перчаток в дороге голосуют 17% респондентов. При этом 16% считают, что лучшая мера защиты — это выкупить все билеты в купе или весь ряд в самолете и ехать одному. А 27% говорят, что лучше вообще отказаться от поездки.

Результаты опроса «Готовы ли вы сделать прививку от COVID-19 ради путешествий по России?»

Готов(а) ради поездки на море — 2%
Готов(а) ради любых личных поездок по России — 3%
Готов(а) вакцинироваться ради командировок — 1%
Готов(а) привиться только ради поездок за границу — 4%
Потенциально готов(а), но жду иностранную вакцину — 7%
Не готов(а) прививаться ради поездок — 48%
Я уже сделал(а) прививку или планирую в ближайшее время — 35%

Теги: вакцинация коронавирус прививка путешествие соцопрос

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