Переболевшие коронавирусом работники Самарской области заметили снижение продуктивности

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила, как болезнь коронавирусом повлияла на продуктивность работников Самарской области.

37% опрошенных болели коронавирусом в течение полутора лет. Наиболее высокие доли переболевших среди респондентов в возрасте 45-54 (53%) и 55 лет и старше (58%), наименьшая доля – среди возрастной группы 35-44 лет (47%). Половина из числа переболевших ковидом заметили общее снижение своей продуктивности, каждый четвертый (24%) точно не заметил никакого негативного влияния болезни, 18% скорее не ощущают их, 7% затруднились с ответом. Чуть больше половины (51%) работников (из числа переболевших ковидом) ответили, что стали сильнее и быстрее уставать на работе после болезни.

Женщины чаще мужчин (48% против 44%) ощущают снижение продуктивности после болезни и чаще стали сильнее уставать на работе (51% против 47%). Из возрастных групп наименьшая доля (42%) заметивших негативное влияние болезни на работу у респондентов 55 лет и старше.

Большинство (63%) респондентов заметили у себя какие-либо из последствий COVID-19. Наиболее распространенные последствия, выявленные в ходе опроса: слабость/усталость (61%), снижение работоспособности (46%), забывчивость и изменение вкусовых рецепторов (по 44%), проблемы с обонянием (39%), снижение концентрации внимания (38%), перепады настроения (32%), частые головные боли (31%), одышка (30%).

Реже распространены нарушения сна и тревога (по 28%). В отдельных случаях респонденты рассказали о болях в суставах, выпадении волос, обострении хронических заболеваний, депрессии и повышенной потливости.

Каждому четвертому (26%) работнику понадобилось от 1 до 2 месяцев на реабилитацию после болезни COVID-19, 18% респондентов ответили, что процесс занял у них менее недели, у 16% - от 2 месяцев до полугода, у 15% - от 1 до 2 недель, у 14% - от полугода до 1 года, у 11% - менее месяца.