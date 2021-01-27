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Переболевшие COVID-19 могут отложить вакцинацию до осени

27 января 2021 09:25
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Переболевшие COVID-19 могут отложить вакцинацию как минимум до осени

Как передаёт "Интерфакс", об этом заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он также отметил, что переболевшие могут не опасаться так называемого "британского" штамма, так как он "принципиально не отличается от уханьского или тех штаммов, которые уже циркулировали".

Если вирус мутирует значимо, будет изменён состав

вакцины, и человек сможет привиться, подчеркнул учёный. По словам Горелова, не стоит ориентироваться на уровень антител после заболевания. Дело в том, что у переболевшего человека пожизненно остается T-клеточная память.

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