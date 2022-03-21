Пандемия коронавируса еще не завершилась

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Во многих странах наоборот начинается новая волна, а в России пока и при старой волне в день умирает более 400 человек.

Об этом РИА Новости заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В Китае, по данным на 15 марта, за сутки было выявлено 3602 случая коронавирусной инфекции, из них 3507 локальных и 95 ввозных, следует из заявления государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Подобных высоких показателей в стране, где придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, не фиксировали с начала 2020 года, когда заболевание распространялось преимущественно в КНР и даже не была объявлена пандемия. Из-за быстрого распространения заболевания в ряде городов страны на локдаун закрыты целые районы.