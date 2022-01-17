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Оперштаб СО: в регионе впервые выявлен штамм «омикрон»

17 января 2022 18:43
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Губернатор поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших – с учетом того, что «омикрон» гораздо более заразный, чем его предшественники.

Об этом стало известно в ходе областного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией, который 17 января провел губернатор Дмитрий Азаров. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова рассказала, что сегодня пришли 13 положительных результатов тестирований на новый штамм «омикрон», еще несколько находятся на экспертизе. Все заболевшие - это взрослые жители Самары.

В этой связи Губернатор поручил особенно тщательно следить за изоляцией заболевших – с учетом того, что по данным эпидемиологов, «омикрон» гораздо более заразный, чем его предшественники. Также Глава региона поручил всем ведомствам мобилизовать все ресурсы для работы в условиях грядущей волны коронавируса. В последние недели подготовка системы здравоохранения к возможному подъёму заболеваемости по поручению Губернатора идёт на территории всего региона.

«Президент поставил задачу в течение двух недель подготовить систему здравоохранения к новой волне коронавирусной инфекции. Нам необходимо проверить все свои запасы, возможности, быть готовыми к полнейшей мобилизации, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Поручения Президента сформулированы четкие и жёсткие: полная мобилизация и подготовка, проверка запасов, ресурсов, и, Президентом отдельно было подчёркнуто, - охват тестированием и темпы вакцинации. По итогам 2021 года мы занимаем 8 место в стране по охвату граждан вакцинацией. Но здесь ни радоваться, ни гордиться нечем. Мы не достигли плановых показателей. Поэтому разъяснительная работа, убеждение людей – все это неотъемлемая составляющая нашей ежедневной работы по предотвращению инфекции. Как и проведение всех организационных мероприятий, включая контроль за самоизоляцией больных граждан».

 

Теги: Дмитрий Азаров Коронавирус

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